Cursor AI перервав роботу, бо «занадто допомагав» розробнику.

Фото: Apidog

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ШІ-асистент Cursor AI несподівано відмовився продовжувати написання коду для користувача, який працював над гоночною грою. Після того як модель згенерувала близько 800 рядків, вона припинила виконання завдання, пояснивши це бажанням сприяти самостійному навчанню розробника. Про це повідомляє ArsTechnica.

«Я не можу згенерувати код за вас, оскільки це було б завершенням вашої роботи. Здається, що код обробляє ефекти зникання слідів заносу у гоночній грі, але ви повинні розробити логіку самостійно. Це гарантує, що ви зрозумієте систему і зможете підтримувати її належним чином», – відповів ШІ-асистент.

Замість автоматичного продовження роботи Cursor AI почав пояснювати своє рішення та наголосив, що написання коду за користувача може спричинити залежність від ШІ й уповільнити розвиток навичок програмування.

ШІ-асистент Cursor AI був запущений у 2024 році та позиціонується як інструмент для написання та редагування коду. Його можливості подібні до GPT-4 від OpenAI, а для професійного використання доступна Pro-версія. Саме її використовував розробник, який зіткнувся з відмовою.

На форумі, де користувач janswist розповів про інцидент, інші розробники повідомили, що не стикалися з подібними випадками. Дехто зазначив, що Cursor AI без проблем генерував код обсягом понад 1500 рядків.

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