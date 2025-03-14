Земельная коррупция в Киеве — секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко подал заявление на отстранение от обязанностей

Он отметил, что проходит в статусе свидетеля в уголовном деле о коррупции, связанной с землей в столице.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», была разоблачена масштабная коррупционная схема с участием заместителя главы КГГА Петра Оленича, заместителя руководителя КП «Киевблагоустройство» Алексея Мушты и заместителя директора КП «Спецжитлофонд» Юрия Леонова. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ряде увольнений чиновников КГГА на фоне новостей о земельной коррупции в столице.

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко подал заявление о временном отстранении от своих обязанностей.

Он отметил, что проходит в статусе свидетеля в уголовном деле о коррупции, связанной с землей в столице.

«Чтобы избежать любых спекуляций, я обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой отстранить меня от функциональных обязанностей, связанных с подготовкой и проведением пленарных заседаний Киевского городского совета на время досудебного расследования в резонансном деле (в котором я прохожу в статусе свидетеля)», — написал Бондаренко в соцсетях.

Теперь подготовкой, формированием повестки дня, а также проведением следующих пленарных заседаний Киевского городского совета, заседаний Президиума и Согласительного совета глав депутатских фракций займется Виталий Кличко.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили масштабную коррупционную схему в коммунальном объединении «Киевзеленстрой» Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) под руководством его руководителей.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн. дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

Также мы писали, что ВАКС избрал меры пресечения для депутатов и чиновников Киева Елены Марченко, Михаила Терентьева, Петра Оленича и еще четырех подозреваемых: миллионные залоги и аресты. Кроме того, депутата Киевсовета Михаила Терентьева арестовали с залогом 20 млн гривен.

По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

В здании Киевской городской государственной администрации правоохранители также проводили обыски по этому делу.

Добавим, 10 февраля НАБУ сообщило, что объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого.