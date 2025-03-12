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Коррупция в «Киевзеленстрое» — руководство наживалось на миллионных откатах от подрядчиков

11:48, 12 марта 2025
Гендиректор, его первый заместитель и руководитель управления систематически получали откаты от подрядчиков в размере 15% от выплаченных средств.
Коррупция в «Киевзеленстрое» — руководство наживалось на миллионных откатах от подрядчиков
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В Киеве разоблачили масштабную коррупционную схему в коммунальном объединении «Киевзеленстрой» Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) во главе с его руководителями. Об этом сообщает Нацполиция.

В частности, высокопоставленные чиновники «Киевзеленстроя» планировали получить не менее 25 миллионов гривен «откатов».

Организовали схему генеральный директор и его первый заместитель. Они подбирали сообщников, лоббировали интересы определённых коммерческих структур в ходе процедуры публичных закупок, получали и распределяли коррупционные средства.

«Среди своих подчинённых чиновники выбрали сообщников, которые по своим качествам были готовы нарушать закон и хорошо коммуницировали с представителями бизнеса. Эти сотрудники выполняли функции так называемых менеджеров: встречались с предпринимателями, вели с ними переговоры, получали и аккумулировали «откаты», а по указанию организаторов распределяли их между членами преступной организации. Ещё один участник — заместитель начальника управления капитальных вложений — отвечал за подписание официальных документов», — рассказали правоохранители.

Так, за подписание актов без проверки качества и объёмов выполненных работ, а также за отсутствие искусственных препятствий для дальнейшего участия в тендерах подрядные организации выплачивали 15% «отката» от общей суммы переведённых средств.

Тех, кто отказывался играть по правилам, просто не допускали к публичным закупкам.

Нацполиция указывает, что все участники преступной организации соблюдали меры конспирации – использовали «шифры» при обсуждении, избегали совместных встреч, а встречи с представителями подрядчиков проводили в людных и общественных местах.

В течение февраля этого года правоохранители задокументировали 15 фактов преступной деятельности фигурантов: 5 – получение от подрядчиков взяток на сумму более 3 млн грн, 10 – требование выплаты установленных процентов. Общая сумма, которую члены преступной организации планировали получить по договорам 2024 года, достигала 25 млн грн.

По результатам спецоперации задержаны три должностных лица — генеральный директор КО «Киевзеленстрой», его первый заместитель и заместитель начальника управления капитальных вложений. Им предъявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 и 3 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),
  • ч. 3 и 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Также подозрения предъявлены руководителям подрядных организаций, их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Во время обысков по местам жительства фигурантов, в офисных помещениях КО «Киевзеленстрой» и подрядчиков изъято 3,2 млн грн, полученных в качестве неправомерной выгоды, а также деньги в разной валюте на общую сумму почти 1 млн грн. Кроме того, документация, записи, флеш-накопители, автомобили и другие вещественные доказательства.

Всем задержанным чиновникам избраны меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 51,4 млн грн для каждого. В отношении других подозреваемых вопрос решается.

Проводятся мероприятия по установлению других членов преступной организации и лиц, причастных к противоправной деятельности. Максимальное наказание, которое грозит чиновникам, – до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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