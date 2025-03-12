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Корупція в «Київзеленбуді» — керівництво наживалося на мільйонних відкатах від підрядників

11:48, 12 березня 2025
Гендиректор, його перший заступник та керівник управління систематично отримували «відкати» від підрядників у розмірі 15% від виплачених коштів.
Корупція в «Київзеленбуді» — керівництво наживалося на мільйонних відкатах від підрядників
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У Києві викрили масштабну корупційну схему в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на чолі з його керівниками. Про це повідомляє Нацполіція.

Зокрема, топпосадовці Київзеленбуду планували отримати щонайменше 25 мільйонів гривень «відкатів».

Організували оборудку генеральний директор та його перший заступник. Вони обирали спільників, лобіювали інтереси певних комерційних структур під час процедури публічних закупівель, отримували та розподіляли корупційні кошти.

«З-поміж своїх підлеглих посадовці підібрали спільників, які за своїми якостями готові були порушувати закон та добре комунікували з представниками бізнесу. Ці працівники виконували функцію так званих менеджерів: зустрічались з підприємцями, вели з ними перемовини, отримували та акумулювали «відкати», за вказівкою організаторів розподіляли їх між членами злочинної організації. Ще один учасник — заступник начальника управління капітальних вкладень – відповідав за підписання офіційних документів», — розповіли правоохоронці.

Так, за підписання актів без перевірки якості та обсягів виконаних робіт, а також не створення штучних перешкод для їх подальшої участі у тендерах підрядні організації сплачували 15 % «відкату» від загальної суми перерахованих коштів.

А тих, хто відмовлявся грати за правилами, просто не допускали до публічних закупівель.

Нацполіція вказує, що всі учасниками злочинної організації дотримувались заходів конспірації – використовували «шифри» при обговоренні, уникали спільних зустрічей, а зустрічі з представниками підрядників проводили в людних та громадських місцях.

Упродовж лютого цього року правоохоронці задокументували 15 фактів злочинної діяльності фігурантів: 5 - одержання від підрядників хабарів на понад 3 млн грн, 10 – вимогу щодо виплати визначених відсотків. Загальна сума, яку члени злочинної організації планували отримати за договорами 2024 року, сягала 25 млн грн.

За результатами спецоперації затримано трьох посадовців —  генерального директора КО «Київзеленбуд», його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень. Їм оголошені підозри за кількома статтями Кримінального кодексу:

-    ч. 2 та 3 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

-    ч. 3 та 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Також підозру отримали керівники підрядних організацій, їхні дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів, в офісних приміщеннях КО «Київзеленбуд» та підрядників вилучили 3,2 млн грн, отриманих як неправомірна вигода, а також грошей у різній валюті на загальну суму майже 1 млн грн. Крім того, документацію, нотатки із записами, флешнакопичувачі, авто тощо.

Усім посадовцям обрані запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення застави 51,4 млн грн для кожного. Щодо інших підозрюваних – вирішується питання.

Проводяться заходи для встановлення інших членів злочинної організації та осіб, причетних до протиправної діяльності. Максимальне покарання, що може загрожувати посадовцям, до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Національна поліція хабар Київ

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