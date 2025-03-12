Верховна Рада доручить Кабміну підготувати зміни до Господарського кодексу про створення преференцій бізнесменам з США в рамках Післявоєнного Альянсу — став відомий зміст проекту Арахамії

Проект про створення преференційних умов діяльності бізнесу зі США в рамках Післявоєнного Альянсу також передбачає зміни до Кодексу про надра щодо механізмів перегляду ліцензій на користування надрами, аналізу неефективно використовуваних («сплячих») ліцензій та визначення порядку їхньої передачі іноземним суб'єктам господарської діяльності зі США.

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Верховна Рада доручить Кабміну підготувати зміни до Господарського кодексу з метою визначення особливого порядку ведення бізнесу для партнерів зі США. Про це йдеться у проекті постанови про розроблення законодавчої бази для створення преференційних умов діяльності бізнесу країн-партнерів України в рамках Післявоєнного Альянсу 13067.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ініціаторами проекту виступають народні депутат Олександр Ковальчук, Давид Арахамія, Данило Гетманцев, Галина Янченко, Микола Тищенко та інші.

Нагадаємо, що нещодавно набув сили закон, який передбачає скасування Господарського кодексу (законопроект 6013).

Отже, як йдеться у проекті постанови «Про розроблення законодавчої бази для створення преференційних умов діяльності бізнесу країн-партнерів України в рамках Післявоєнного Альянсу» Верховна Рада постановляє:

Кабінету Міністрів України:

- У 3-місячний строк розробити та подати до Верховної Ради законопроекти, спрямовані на створення спеціального правового режиму для залучення інвестицій від країн-партнерів, які надавали та продовжують надавати допомогу Україні у протистоянні збройній агресії РФ, з урахуванням особливої ролі США у підтримці України, шляхом внесення змін до чинного законодавства, зокрема до:

- Закону «Про інвестиційну діяльність» – щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності для іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєктів господарювання зі США, включаючи податкові стимули, гарантії захисту капіталовкладень та пільгові регуляторні умови;

- Закону «Про індустріальні парки» – з метою створення міжнародних індустріальних парків, у яких пріоритет у залученні резидентів матимуть іноземні суб'єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєкти господарювання зі США, а також запровадження додаткових економічних стимулів для таких підприємств;

- Закону «Про режим іноземного інвестування» – щодо розширення державних гарантій для інвесторів іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєктів господарювання зі США, які реалізують довгострокові проєкти у стратегічних секторах економіки;

- Господарського кодексу України – з метою визначення особливого порядку ведення бізнесу іноземними суб'єктами господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, включаючи спрощені реєстраційні та дозвільні процедури, із забезпеченням особливих умов для суб'єктів господарської діяльності зі США;

- Кодексу про надра та Закону «Про угоди про розподіл продукції» – щодо механізмів перегляду ліцензій на користування надрами, аналізу неефективно використовуваних («сплячих») ліцензій та визначення порядку їхньої передачі іноземним суб'єктам господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєктів господарювання зі США, із відповідними зобов’язаннями щодо освоєння родовищ;

- Закону України «Про концесію» – з метою запровадження спеціальних умов концесійного використання державного майна та залучення іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєктів господарювання зі США, до управління стратегічними державними активами та модернізації об’єктів інфраструктури.

У законопроєктах, передбачених у пункті 1.1 цієї Постанови, передбачити такі положення:

- запровадження механізму «інвестиційного громадянства» або інших спеціальних умов довгострокового перебування та ведення бізнесу для іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєктів господарювання зі США, які реалізують масштабні стратегічні проєкти в Україні;

- створення Офісу підтримки інвесторів для супроводу іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєктів господарювання зі США, на всіх етапах інвестування, вирішення адміністративних питань та координації співпраці з державними органами;

-запровадження спеціального податкового режиму для іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєктів господарювання зі США, що включатиме податкові пільги, спрощене адміністрування та інші стимули для залучення капіталу;

- спрощення процедур землевідведення та будівництва для іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєктів господарювання зі США, у рамках реалізації стратегічних проєктів;

- механізми прискореного отримання дозволів, ліцензій та регуляторних погоджень, зокрема у сферах промисловості, енергетики та інфраструктури, з урахуванням особливих умов для субʼєктів господарювання зі США;

- визначення особливих умов участі в приватизації стратегічних державних активів із пріоритетним правом для іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєктів господарювання зі США, що надавали та продовжують надавати допомогу Україні;

- механізм перегляду ліцензій на користування надрами, зокрема: проведення аудиту чинних ліцензій для виявлення неефективно використовуваних («сплячих ліцензій»);

- можливість скасування ліцензій, що не відповідають вимогам ефективного освоєння ресурсів;

- запровадження пріоритетного доступу іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєктів господарювання зі США, до розробки корисних копалин із відповідними інвестиційними зобов’язаннями.

- запровадження механізму концесійного використання державного майна, що передбачатиме:

- можливість залучення іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєктів господарювання зі США, на преференційних умовах до управління стратегічними державними активами;

- створення правових умов для передачі в концесію державних підприємств та об’єктів, які потребують модернізації або додаткових інвестицій.

Передбачити у проєкті Закону «Про Державний бюджет України» на відповідний рік видатки на:

розвиток інфраструктури міжнародних індустріальних парків, у яких інвесторами виступатимуть іноземні суб'єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєкти господарювання зі США, що підтримували Україну під час збройної агресії;

функціонування Офісу підтримки інвесторів, який забезпечуватиме консультаційну, правову та адміністративну підтримку іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєктів господарювання зі США, на всіх етапах реалізації інвестиційних проєктів;

фінансування програм підготовки, перекваліфікації та навчання персоналу для іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн- партнерів України, насамперед субʼєктів господарювання зі США, що реалізовуватимуть інвестиційні проєкти у стратегічних секторах економіки України.

Створити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань розробки законодавчої бази для залучення інвестицій від іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед субʼєктів господарювання зі США, у післявоєнне відновлення України, у складі представників всіх парламентських фракцій та груп.

Кабінету Міністрів доручити МЗС ініціювати переговорний процес з урядами країн-партнерів, передусім США, з метою:

укладення двосторонніх та багатосторонніх угод щодо створення преференційного режиму діяльності бізнесу країн-партнерів в Україні, із забезпеченням особливих умов для субʼєктів господарювання із США як стратегічних інвесторів у післявоєнне відновлення України;

створення спільної міжнародної комісії з питань реалізації механізмів залучення інвестицій у відбудову України, до якої увійдуть представники урядів України, Сполучених Штатів Америки та інших країн-партнерів, міжнародних фінансових установ та бізнес-спільноти;

узгодження правових і фінансових механізмів захисту іноземних інвестицій, зокрема:

забезпечення юридичних гарантій для американських та інших стратегічних інвесторів у пріоритетних секторах економіки;

запровадження механізмів компенсації у разі політичних чи воєнних ризиків для іноземного капіталу;

підписання угод про взаємний захист інвестицій із США та країнами-партнерами, що передбачають механізми вирішення спорів та гарантії стабільності умов для довгострокового бізнесу.

Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку та Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Автор: Наталя Мамченко

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