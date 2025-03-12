У Києві дозволили рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег

Проте рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після консультацій з військовими Рада оборони столиці дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.

Також він зазначив, що рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим, окрім проїзду для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транспортних засобів військового призначення, транзитного вантажного транспорту.

«Також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег», - заявив Кличко.

Отже, без обмежень транспорт рухатиметься:

- Північним мостом;

- Мостом Метро;

- Мостом ім. Є. О. Патона;

- Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);

- Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);

- Південним мостом – з лівого на правий берег.

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