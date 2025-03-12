Які безоплатні обстеження можна пройти у сімейного лікаря — список

15:35, 12 березня 2025
Сімейний лікар призначати аналізи та діагностику, а також проведення інструментальних обстежень.
Донецька обласна державна адміністрація нагадала, які безоплатні обстеження можна пройти у сімейного лікаря.
Підписавши декларацію з лікарем, особа отримуєте право на безоплатні медичні послуги.
Які послуги у сімейного лікаря безоплатні?
Ваш сімейний лікар може:
- Проводити медичні огляди.
- Призначати аналізи та діагностику: загальний аналіз крові, аналіз крові на рівень холестерину, глюкози, загальний аналіз сечі, швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити В і С.
- Проведення інструментальних обстежень: електрокардіографія, пікфлоуметрія, отоскопія, офтальмоскопія, камертональні тести, а також вимірювання гостроти зору.
- Лікувати поширені хвороби, травми та отруєння.
- Спостерігати за хронічними захворюваннями та коригувати лікування.
- Надавати невідкладну допомогу.
- Направляти до лікарів-спеціалістів за потреби.
- Робити щеплення та інші профілактичні процедури.
- Вести неускладнену вагітність.
- Контролювати здоров’я дітей.
- Призначати ліки, зокрема за програмою “Доступні ліки”.
- Виписувати довідки. Які обстеження вам гарантовані за віком?
Крім основних послуг, сімейний лікар направляє на безоплатні профілактичні обстеження:
- Гіпертонія (від 40 років) — кожні 2 роки, за факторами ризику (куріння, зайва вага) — щорічно.
- Цукровий діабет (від 45 років) — раз на рік.
- Рак молочної залози (жінки 50–69 років) — мамографія раз на 2 роки, за факторами ризику — з 40 років.
- Колоректальний рак (50–75 років) — обстеження раз на 2 роки, за факторами ризику — щорічно.
- Рак простати (чоловіки 50+) — раз на 2 роки; за спадковими факторами — щорічно з 40–45 років.
- Туберкульоз (за групами ризику) — щорічно.
Чому важливо відвідувати лікаря щороку?
Навіть якщо вас нічого не турбує, профілактичний огляд допоможе виявити приховані загрози для здоров’я.
- Оновлюйте дані у лікаря (телефон, адресу), щоб залишатися на зв’язку.
- Дотримуйтеся календаря щеплень: дорослі мають вакцинуватися від дифтерії та правця кожні 10 років.
- Приділіть час собі — регулярна перевірка здоров’я може запобігти розвитку хронічних захворювань.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.