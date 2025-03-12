Які безоплатні обстеження можна пройти у сімейного лікаря — список

Сімейний лікар призначати аналізи та діагностику, а також проведення інструментальних обстежень.

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Донецька обласна державна адміністрація нагадала, які безоплатні обстеження можна пройти у сімейного лікаря.

Підписавши декларацію з лікарем, особа отримуєте право на безоплатні медичні послуги.

Які послуги у сімейного лікаря безоплатні?

Ваш сімейний лікар може:

Проводити медичні огляди.

Призначати аналізи та діагностику: загальний аналіз крові, аналіз крові на рівень холестерину, глюкози, загальний аналіз сечі, швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити В і С.

Проведення інструментальних обстежень: електрокардіографія, пікфлоуметрія, отоскопія, офтальмоскопія, камертональні тести, а також вимірювання гостроти зору.

Лікувати поширені хвороби, травми та отруєння.

Спостерігати за хронічними захворюваннями та коригувати лікування.

Надавати невідкладну допомогу.

Направляти до лікарів-спеціалістів за потреби.

Робити щеплення та інші профілактичні процедури.

Вести неускладнену вагітність.

Контролювати здоров’я дітей.

Призначати ліки, зокрема за програмою “Доступні ліки”.

Виписувати довідки. Які обстеження вам гарантовані за віком?

Крім основних послуг, сімейний лікар направляє на безоплатні профілактичні обстеження:

Гіпертонія (від 40 років) — кожні 2 роки, за факторами ризику (куріння, зайва вага) — щорічно.

Цукровий діабет (від 45 років) — раз на рік.

Рак молочної залози (жінки 50–69 років) — мамографія раз на 2 роки, за факторами ризику — з 40 років.

Колоректальний рак (50–75 років) — обстеження раз на 2 роки, за факторами ризику — щорічно.

Рак простати (чоловіки 50+) — раз на 2 роки; за спадковими факторами — щорічно з 40–45 років.

Туберкульоз (за групами ризику) — щорічно.

Чому важливо відвідувати лікаря щороку?

Навіть якщо вас нічого не турбує, профілактичний огляд допоможе виявити приховані загрози для здоров’я.

Оновлюйте дані у лікаря (телефон, адресу), щоб залишатися на зв’язку.

Дотримуйтеся календаря щеплень: дорослі мають вакцинуватися від дифтерії та правця кожні 10 років.

Приділіть час собі — регулярна перевірка здоров’я може запобігти розвитку хронічних захворювань.

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