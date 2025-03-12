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Какие бесплатные обследования можно пройти у семейного врача — список

15:35, 12 марта 2025
Семейный врач назначает анализы и диагностику, а также проведение инструментальных обследований.
Какие бесплатные обследования можно пройти у семейного врача — список
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Донецкая областная государственная администрация напомнила, какие бесплатные обследования можно пройти у семейного врача.

Подписав декларацию с врачом, лицо получает право на бесплатные медицинские услуги.

Какие услуги у семейного врача бесплатные?

  • Ваш семейный врач может:
  • Проводить медицинские осмотры.
  • Назначать анализы и диагностику: общий анализ крови, анализ крови на уровень холестерина, глюкозы, общий анализ мочи, экспресс-тесты на беременность, тропонин, ВИЧ, вирусные гепатиты B и C.
  • Проводить инструментальные обследования: электрокардиографию, пикфлоуметрию, отоскопию, офтальмоскопию, камертональные тесты, а также измерение остроты зрения.
  • Лечить распространенные болезни, травмы и отравления.
  • Наблюдать за хроническими заболеваниями и корректировать лечение.
  • Оказывать неотложную помощь.
  • Направлять к врачам-специалистам при необходимости.
  • Делать прививки и другие профилактические процедуры.
  • Вести неосложненную беременность.
  • Контролировать здоровье детей.
  • Назначать лекарства, в том числе по программе «Доступные лекарства».
  • Выписывать справки.

Какие обследования вам гарантированы по возрасту?

Кроме основных услуг, семейный врач направляет на бесплатные профилактические обследования:

  • Гипертония (от 40 лет) — каждые 2 года, при наличии факторов риска (курение, лишний вес) — ежегодно.
  • Сахарный диабет (от 45 лет) — 1 раз в год.
  • Рак молочной железы (женщины 50–69 лет) — маммография 1 раз в 2 года, при наличии факторов риска — с 40 лет.
  • Колоректальный рак (50–75 лет) — обследование 1 раз в 2 года, при наличии факторов риска — ежегодно.
  • Рак простаты (мужчины 50+) — 1 раз в 2 года, при наследственных факторах — ежегодно с 40–45 лет.
  • Туберкулез (для групп риска) — ежегодно.

Почему важно посещать врача каждый год?

Даже если вас ничего не беспокоит, профилактический осмотр поможет выявить скрытые угрозы для здоровья.

  • Обновляйте данные у врача (телефон, адрес), чтобы оставаться на связи.
  • Соблюдайте календарь прививок: взрослые должны вакцинироваться от дифтерии и столбняка каждые 10 лет.
  • Уделяйте время себе — регулярная проверка здоровья может предотвратить развитие хронических заболеваний.

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