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Дмитрия Красильникова уволили с должности командующего ОК Север

11:12, 12 марта 2025
Его преемником на должности командующего ОК «Север» уже назначен бригадный генерал Алексей Шандар.
Дмитрия Красильникова уволили с должности командующего ОК Север
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Командующего Оперативного командования Север, генерал-майора Дмитрия Красильникова уволили с должности. Об этом сообщает Суспільне.

12 марта Красильников подтвердил информацию о своем увольнении.

По его словам, причины увольнения ему не объяснили. В настоящее время Красильников находится в резервном батальоне. Он отметил, что не видел существенных причин для своего увольнения.

Преемником Дмитрия Красильникова на посту командующего ОК «Север» уже назначен бригадный генерал Алексей Шандар, который ранее занимал должность заместителя командующего Десантно-штурмовых войск Украины.

Что известно о Дмитрии Красильникове

С началом российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Красильников был командиром оперативно-тактической группировки «Север».

28 февраля 2022 года ему было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Дмитрий Красильников занимал должность командующего Оперативного командования «Север» с марта 2023 года.

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