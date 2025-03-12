США возобновили обмен разведданными с Украиной

Соединенные Штаты отменили паузу в обмене разведывательных данных с Украиной, — директор Нацразведки США Тулси Габбард.

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Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила, что Штаты возобновили обмен разведывательными данными с Украиной.

"Благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы стали на один значительный шаг ближе к окончанию кровопролитной войны в Украине. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной прекратилась", - написала она в соцсети X.

Напомним, обмен разведывательными данными был приостановлен Белым домом вместе с военной помощью Украине.

Как известно, 11 марта в Саудовской Аравии прошли важные переговоры между украинской и американской делегациями. По результатам переговоров Украина сообщила о готовности принять предложение США по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня. Соединенные Штаты приняли решение отменить паузу в обмене разведданными и восстановить помощь в сфере безопасности Украине.

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