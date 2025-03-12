США відновили обмін розвідданими з Україною

Сполучені Штати скасували паузу в обміні розвідувальних даних з Україною, — директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що Штати відновили обмін розвідувальними даними з Україною.

"Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україні. За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною припинилась", — написала вона у соцмережі X.

Нагадаємо, обмін розвідувальними даними було призупинено Білим домом разом з військовою допомогою Україні.

Як відомо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулися важливі переговори між українською та американською делегаціями. За результатами перемовин Україна повідомила про готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Сполучені Штати ухвалили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.

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