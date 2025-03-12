Кіта Келлога фактично усунули від переговорів щодо України — Politico

Спецпредставника Трампа Кіта Келлога відтіснили на другий план у переговорному процесі.

Фото: Getty Images

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Спецпредставника президента США Дональда Трампа, генерала у відставці Кіта Келлога, фактично усунули від переговорів щодо України. Він також був відсутній на переговорах України та США в Джидді, що підкреслює його відсторонення від процесу, стверджує Politico.

Зазначається, що центральне місце в переговорах займають держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц і спецпредставник із питань Близького Сходу Стів Уіткофф.

«Роль Келлога дуже сумнівна», — сказав представник адміністрації Трампа виданню NatSec Daily. «Незрозуміло, чому президент не ухвалить остаточного рішення щодо цього питання. Забагато керівників, а ще Уіткофф намагається зіграти героя, який покладе край війні. Келлог кульгає, додаючи плутанини в те, хто і що робить».

Проте інші офіційні особи заперечують це.

«Президент Трамп задіяв таланти багатьох високопоставлених чиновників адміністрації для допомоги у мирному врегулюванні війни в Україні. Генерал Келлог залишається цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів із нашими європейськими союзниками», — заявив представник Білого дому з національної безпеки Джеймс Хьюїтт.

Представниця Білого дому Анна Келлі додала: «Єдина турбота генерала Келлога — виконання чітких вказівок президента щодо припинення цієї війни».

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