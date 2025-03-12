Кита Келлога фактически отстранили от переговоров по Украине — Politico

Спецпредставителя Трампа Кита Келлога оттеснили на второй план в переговорном процессе.

Фото: Getty Images

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Спецпредставителя президента США Дональда Трампа генерала в отставке Кита Келлога фактически отстранили от переговоров по Украине. Он также отсутствовал на переговорах Украины и США в Джидде и это подчеркивает, что его оттеснили на второй план, утверждает Politico.

Отмечается, что центральное место в переговорах занимают госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«Роль Келлогга очень сомнительна», — сказал NatSec Daily представитель администрации Трампа. «Непонятно, почему президент не сделает окончательного решения по этому вопросу. Слишком много руководителей, плюс Уиткофф, пытается разыграть из себя героя, положив конец войне. Келлогг хромает, добавляя путаницы в том, кто что делает».

Но другие официальные лица отрицают это.

«Президент Трамп использовал таланты многих высокопоставленных чиновников администрации, чтобы помочь мирно разрешить войну на Украине. Генерал Келлогг остается ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками», — заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт.

Представитель Белого дома Анна Келли добавила: «Единственная забота генерала Келлогга — выполнение четких указаний президента о прекращении этой войны».

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