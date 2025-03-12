На сколько в феврале подорожал алкоголь, сигареты и услуги ресторанов

Среди непродовольственных товаров и услуг в феврале наибольшими темпами подорожали алкогольные напитки и табак.

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По данным Государственной службы статистики, в феврале 2025 года уровень инфляции в годовом исчислении вырос до 13,4%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц увеличились на 1,2%.

Как отметил глава парламентского Комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, среди непродовольственных товаров и услуг больше выросли в цене: алкогольные напитки и табачные изделия (+1,3%), услуги отелей и ресторанов (+1,2%).

Кроме того, на 1,1% подорожали автодорожные перевозки, медицинские услуги, топливо и смазочные материалы. Стоимость услуг по вывозу мусора повысилась на 1%.

Напомним, украинцы заметили ощутимый рост цен на отдельные продукты питания. Масло, растительное масло и овощи взлетели в цене.

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