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Сотрудники USAID уничтожают документы, содержащие конфиденциальную информацию — Politico

10:43, 12 марта 2025
Сотрудникам USAID приказали измельчить и сжечь документы.
Сотрудники USAID уничтожают документы, содержащие конфиденциальную информацию — Politico
Фото: politico.com
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Высокопоставленный чиновник USAID дал указание ряду оставшихся сотрудников агентства USAID собраться в нынешнюю штаб-квартиру агентства в Вашингтоне для групповой работы «весь день», чтобы уничтожить хранящиеся там документы, многие из которых содержат конфиденциальную информацию. Об этом сообщают Politico, Bloomberg и CNN.

Материалы, предназначенные для уничтожения, включают содержимое «секретных сейфов и документов персонала» агентства, говорится в электронном письме, отправленном исполняющей обязанности исполнительного директора USAID Эрикой Карр.

«Сначала измельчите как можно больше документов и зарезервуйте мешки для записи на то время, когда шредер станет недоступным или потребует перерыва», — говорится в электронном письме. Карр приказала сотрудникам обозначить мешки словами «СЕКРЕТНО» и «USAID/B/IO/» (агентское сокращение для «бюро или независимого офиса») темным шрифтом Sharpie.

В электронном письме не было указано никакой причины уничтожения документов.

В свою очередь, Анна Келли, пресс-секретарь Белого дома, опровергла такие опасения в публикации в социальных сетях.

«Это письмо было отправлено примерно трем десяткам сотрудников», — написала Келли. «Эти документы были старыми, а оригиналы все еще существуют в секретных компьютерных системах. Еще больше истерии с фейковыми новостями!»

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил о проблемах с проведением круглых столов и других мероприятий из-за приостановки финансирования программы USAID «Рада: следующее поколение», общая стоимость которой составляла 25 млн долларов США. Он отметил, что теперь придется искать другие источники для организации подобных мероприятий.

Также мы писали, что в целом на трансформацию коммуникаций, добропорядочность чиновников и мониторинг политических процессов USAID выделила гранты на 835 млн долларов.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» сообщала, на что Государственная судебная администрация потратила 16,6 млн долларов от федерального Агентства США по международному развитию (USAID).

Согласно отчетам Судебной администрации, наибольшее внимание почему-то было уделено «поддержке усилий» в сфере юридического образования. При этом роль Государственной судебной администрации в этом процессе не была четко определена, так как она является органом судебной власти, а не органом, ответственным за реформу юридического образования.

Автор: Наталя Мамченко

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документы USAID

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Сотрудники USAID уничтожают документы, содержащие конфиденциальную информацию — Politico

Сотрудникам USAID приказали измельчить и сжечь документы.

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