Ярослав Юрчишин сообщил, что из-за остановки финансирования USAID его комитету Верховной Рады по свободе слова придется проводить круглые столы собственными силами

Комитету по свободе слова станет сложнее проводить круглые столы, вроде того, где обсуждали запрет Telegram, потому что остановилось финансирование программы USAID «РАДА: следующее поколение», которая имела общую стоимость 25 млн долларов.

Источник фото: rada.gov.ua

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Комитету Верховной Рады по вопросам свободы слова, который возглавляет Ярослав Юрчишин, придется уменьшить количество круглых столов, потому что остановилось финансирование за счет программы Агентства США по международному развитию (USAID) «РАДА: следующее поколение». Как сообщил Юрчишин на мероприятии в Укринформе, Комитету теперь придется проводить их собственными силами.

По данным Кабмина, на программу «РАДА: следующее поколение» американское правительство выделило 25 миллионов долларов США. Выполнять эту программу №4965-03 поручили в частности ОО «Интерньюз-Украина». Бенефициаром программы является Аппарат Верховной Рады Украины.

Именно при поддержке программы USAID «РАДА: следующее поколение» Комитет по свободе слова, возглавляемый Ярославом Юрчишиным, в прошлом году провел круглый стол по запрету Telegram в Украине.

Тогда соорганизатор мероприятия, председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина», которая является исполнителем этой программы USAID, Константин Квурт указал, что Telegram «это враждебная платформа», и при поддержке программы USAID «РАДА: следующее поколение» можно организовать посещение Еврокомиссии, где поделятся опытом «побуждения» технологических платформ к сотрудничеству, чтобы участников круглого стола, которые собирались проталкивать дальше идею запрета социальной сети, как отметил Квурт, «потом не травили за, так сказать, «препятствование свободе слова».

Теперь проведение столь масштабных круглых столов будет под вопросом. Дело в том, как объяснил Юрчишин, что программа USAID финансировала в том числе работу секретариатов комитетов Верховной Рады. Поэтому остановка финансирования от USAID в целом повлияла и на организацию работы Верховной Рады.

«Действительно, сокращение проектов сотрудничества повлияло и на Верховную Раду. Могу говорить конкретно о нашем Комитете.

У нас было сотрудничество с программой USAID «РАДА: следующее поколение» в проведении круглых столов. Соответственно теперь это нужно будет делать нашими внутренними силами. Конечно, это не будет с такой интенсивностью», – отметил Ярослав Юрчишин.

Он назвал остановку финансирования USAID «вызовом», потому что для того, чтобы «провести хороший круглый стол, нужен ресурс, и не только временный».

В целом, по его словам, комитетам парламента придется ориентироваться на внутренние ресурсы. Вместе с тем Ярослав Юрчишин признал, что «в принципе это не характерно, если мы говорим о парламенте, ожидать помощи извне» и «парламенты в большинстве развитых демократических стран должны ориентироваться на собственные ресурсы», чтобы не создавать впечатления влияния на принятие ими каких-либо решений.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» насчитала, что общая стоимость программ USAID, занимавшихся «трансформацией коммуникаций», добродетелью чиновников, политическими исследованиями составляла около 835 млн долларов США. Будут ли организации, которые являлись исполнителями грантовых программ, отчитываться о своих результатах, пока неизвестно.

Автор: Наталя Мамченко

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