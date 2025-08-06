ВККС избрала секретарем второй палаты Руслана Мельника со второй попытки

В ходе повторного голосования кандидатура Руслана Мельника набрала 11 голосов.

Фото: ВККС

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Члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) со второй попытки избрали секретарем Второй палаты ВККС Руслана Мельника. До этого он был секретарем этой палаты.

Так, в первом голосовании приняли участие 14 членов ВККС. Кандидатуру Мельника поддержали 8 членов ВККС. Пять членов ВККС при голосовании за его кандидатуру поставили отметку «не поддержали ни одного кандидата». Один из бюллетеней не содержал ни одной отметки и был признан недействительным.

В повторном голосовании приняли участие 12 членов ВККС. 11 членов поддержали кандидатуру Руслана Мельника. Один из членов ВККС поставил отметку, что «не поддерживает ни одного кандидата».

Напомним, в 2016–2023 годах Мельник работал в НАБУ, где возглавлял подразделение по предотвращению коррупции.

Напомним, секретарем Первой палаты ВККС избран Сергей Чумак. Он и до этого был секретарем Первой палаты.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», ВККС 6 августа избрала на новый годичный срок полномочий председателя ВККС Андрея Пасечника. За соответствующее решение проголосовали 13 членов ВККС. Заместителем председателя ВККС вместо Алексея Омельяна станет Олег Колиуш. Кандидатуру Олега Колиуша поддержали 10 членов ВККС. Сейчас в составе ВККС 15 членов. На заседании по избранию руководства присутствовали 14 членов.

Автор: Наталя Мамченко

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