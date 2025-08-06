ВККС обрала секретарем другої палати Руслана Мельника з другої спроби

Під час повторного голосування кандидатура Руслана Мельника набрала 11 голосів.

Фото: ВККС

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Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) з другої спроби обрали секретарем Другої палати ВККС Руслана Мельника. До цього він був секретарем цієї палати.

Так, у першому голосуванні взяли участь 14 членів ВККС. Кандидатуру Мельника підтримали 8 членів ВККС. П’ятеро членів ВККС при голосуванні за його кандидатуру проставили позначку «не підтримали жодного кандидата». Один з бюлетенів не містив жодної позначки і був визнаний недійсним.

У повторному голосуванні взяли участь 12 членів ВККС. 11 членів підтримали кандидатуру Руслана Мельника. Один з членів ВККС поставив позначку, що «не підтримує жодного кандидата».

Нагадаємо, у 2016–2023 роках Мельник працював у НАБУ, де очолював підрозділ запобігання корупції.

Нагадаємо, секретарем Першої палати ВККС обрано Сергія Чумака. Він і до цього був секретарем Першої палати.

Також, як писала «Судово-юридична газета», ВККС 6 серпня обрала на новий річний строк повноважень голови ВККС Андрія Пасічника. За відповідне рішення проголосувало 13 членів ВККС. Заступником голови ВККС замість Олексія Омельяна стане Олег Коліуш. Кандидатуру Олега Коліуша підтримали 10 членів ВККС. Наразі в складі ВККС 15 членів. На засіданні з обрання керівництва були присутні 14 членів.

Автор: Наталя Мамченко

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