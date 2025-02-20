Ярослав Юрчишин повідомив, що через зупинку фінансування USAID його комітету Верховної Ради зі свободи слова доведеться проводити круглі столи власними силами

Комітету зі свободи слова стане складніше проводити круглі столи, на зразок того, де обговорювали заборону Telegram, бо зупинилося фінансування програми USAID «РАДА: наступне покоління», яка мала загальну вартість 25 млн доларів.

Джерело фото: rada.gov.ua

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Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, який очолює Ярослав Юрчишин, доведеться зменшити кількість круглих столів, бо зупинилося фінансування за рахунок програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «РАДА: наступне покоління». Як повідомив Юрчишин на заході в Укрінформі, Комітету відтепер доведеться проводити їх власними силами.

За даними Кабміну, на програму «РАДА: наступне покоління» американський уряд виділив 25 мільйонів доларів США. Виконувати цю програму №4965-03 доручили зокрема ГО «Інтерньюз-Україна». Бенефіціаром програми є Апарат Верховної Ради України.

Саме за підтримки програми USAID «РАДА: наступне покоління» Комітет зі свободи слова, очолюваний Ярославом Юрчишиним, минулого року провів круглий стіл стосовно заборони Telegram в Україні.

Тоді співорганізатор заходу, голова правління громадської організації «Інтерньюз-Україна», яка є виконавцем цієї програми USAID, Костянтин Квурт вказав, що Telegram «це ворожа платформа», і за підтримки програми USAID «РАДА: наступне покоління» можна організувати відвідини Єврокомісії, де поділяться досвідом «спонукання» технологічних платформ до співпраці, щоб учасників круглого столу, які збиралися проштовхувати далі ідею заборони соціальної мережі, як зазначив Квурт, «потім не цькували за, так би мовити, «перешкоджання свободи слова».

Тепер проведення таких масштабних круглих столів буде під питанням. Справа у тому, як пояснив Юрчишин, що програма USAID фінансувала, у тому числі, роботу секретаріатів комітетів Верховної Ради. Тому зупинка фінансування від USAID загалом вплинула і на організацію роботи Верховної Ради.

«Справді, скорочення проектів співпраці вплинуло і на Верховну Раду. Можу говорити конкретно про наш Комітет.

Ми мали співпрацю з програмою USAID «РАДА: наступне покоління» у проведенні круглих столів. Відповідно, тепер це потрібно буде робити нашими внутрішніми силами. Звісно, це не буде з такою інтенсивністю», зазначив Ярослав Юрчишин.

Він назвав зупинку фінансування USAID «викликом», бо для того, щоб «провести хороший круглий стіл потрібен ресурс, і не лише часовий».

Загалом, за його словами, комітетам парламенту доведеться орієнтуватися на внутрішні ресурси. Разом з тим, Ярослав Юрчишин визнав, що «у принципі це не притаманно, якщо ми говоримо про парламент, очікувати допомогу ззовні» і «парламенти в більшості розвинутих демократичних країн мають орієнтуватися на власні ресурси», щоб не створювати враження впливу на прийняття ними якихось рішень.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» нарахувала, що загальна вартість програм USAID, які займалися «трансформацією комунікацій», доброчесністю чиновників, політичними дослідженнями складала біля 835 млн доларів США. Чи будуть організації, які були виконавцями грантових програм, звітувати про свої результати поки що невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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