В Житомирской области суд обязал РФ выплатить 3 миллиона гривен морального ущерба украинцы за разрушенное жилье

Суд признал, что применение запрещенных международным правом видов вооружения повлекло за собой значительные моральные потери для пострадавшего и его ребенка.

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Малинский районный суд Житомирской области обязал РФ выплатить моральный ущерб украинке за разрушенное жилье.

Так, суд 10 марта 2025 года принял решение, удовлетворив иск гражданки Украины о взыскании морального ущерба с Российской Федерации за разрушение ее жилья в результате военной агрессии. Суд признал, что применение запрещенных международным правом видов вооружения нанесло значительные моральные потери пострадавшей и ее ребенку.

Обставини справи:

Позивачка, мешканка Житомирської області, звернулася до суду з вимогою стягнути матеріальну та моральну шкоду, завдану збройною агресією РФ. Вона зазначила, що її будинок був пошкоджений унаслідок обстрілів, а використання забороненої міжнародними конвенціями зброї спричинило значні страждання її сім’ї. Внаслідок воєнних дій вона з дитиною була змушена залишити свою домівку та зазнала значного психологічного стресу. Вони стали внутрішньо переміщеними особами.

Від початку військового нападу рф проти України позивач із сином постійно перебувають у пригніченому стані, у них знизився життєвий тонус, що негативно позначається на стосунках з оточуючими та призвело до порушення нормальних життєвих зв’язків, особливо це стосується малолітнього сина. З початком війни їм довелося змінити своє життя, внаслідок чого вони зазнали моральних страждань, що супроводжуються душевним болем, втратою спокою, постійним відчуттям незахищеності та розчаруванням.

Суд, розглянувши матеріали справи, врахував норми міжнародного гуманітарного права, спираючись на практику Європейського суду з прав людини, який неодноразово визнавав держави відповідальними за дії їхніх збройних сил, що спричинили шкоду цивільному населенню. Враховуючи докази, надані позивачкою, суд ухвалив стягнути з російської федерації на користь постраждалої та її дитини понад 3 мільйони гривень як компенсацію моральної шкоди.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

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