Кто из налогоплательщиков в первую очередь попадает в план-график проверок ГНС

Налоговики объяснили, что в план-график налоговых проверок включаются субъекты хозяйствования, которые по результатам хозяйственной деятельности имеют наибольшие риски неуплаты в бюджет налогов.

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Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, кого в первую очередь ДПС включает в свой план-график проверок.

Порядок формирования плана-графика проведение документальных плановых проверок на 2025 год осуществляется в соответствии со ст. 77 НКУ. В план-график проведения документальных плановых проверок отбираются налогоплательщики, которые по результатам хозяйственной деятельности имеют наибольшие риски неуплаты в бюджет налогов и сборов, платежей.

Налоговая формирует и обнародует план-график проверок на официальном вебсайте ежегодно до 25 декабря, а также может вносить изменения в течение года. Обновленный план-график обнародуется до 30 числа последнего месяца квартала.

Внесение изменений в план-график проведения документальных плановых проверок на текущий год допускается не чаще одного раза в первом и однажды во втором квартале такого года, кроме случаев, когда изменения связаны с изменениями наименования налогоплательщика, уже включенного в план-график, и/или исправления технических ошибок.

Документальная проверка налогоплательщика, который был включен в план-график проведения документальных плановых проверок на текущий год вследствие внесения изменений в таком году (иных чем изменения наименования налогоплательщика, уже включенного в план-график, и/или исправления технических ошибок), может быть начата не ранее 1 июля текущего года в случае внесения изменений в ранее 1 октября текущего года при внесении изменений в план-графика проведения документальных проверок на текущий год во втором квартале такого года.

Формирование (корректировка) планов-графиков осуществляется средствами информационно-телекоммуникационных систем контролирующих органов.

Периодичность проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков определяется в зависимости от степени риска в деятельности таких налогоплательщиков, которая делится на высокую, среднюю и незначительную.

Налогоплательщики с незначительной степенью риска включаются в план-график не чаще, чем раз в три календарных года, средним – не чаще раза в два календарных года, высоким – не чаще одного раза в календарный год.

Порядок отбора в план-график налогоплательщиков – юридических лиц, финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов осуществляется согласно разделу ІІІ Порядка формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков, утвержденного приказом Минфина от 02.06.2015 №524. ) с изменениями (далее – Порядок).

В разделы I, II плана-графика включаются налогоплательщики реального сектора экономики, которые осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, уплачивают налоги и взяты на учет в контролирующих органах как налогоплательщики по основному месту учета, или в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве, или находящиеся в состоянии изменения своего местоположения (п. 1 раздела І.).

Формирование перечня налогоплательщиков в разделы I, II плана-графика проводится по критериям рисков согласно требованиям этого раздела, в том числе по данным информационно-телекоммуникационных систем контролирующих органов.

При формировании плана-графика на следующий год учитываются показатели по результатам деятельности налогоплательщика за 9 месяцев текущего года. Если налоговым (отчетным) периодом для налога на прибыль налогоплательщика есть календарный год, при планировании учитываются показатели за предыдущий год. При корректировке плана-графика учитываются показатели по результатам деятельности налогоплательщика за последний налоговый (отчетный) период, кроме показателей по результатам деятельности налогоплательщика за первый квартал.

В раздел III плана-графика отбираются налогоплательщики – физические лица, имеющие риски неуплаты налогов и сборов, невыполнение другого законодательства, контроль за которым возложен на контролирующие органы.

В план-график прежде всего включаются налогоплательщики – физические лица, имеющие наибольшие риски неуплаты в бюджет налогов и сборов, платежей.

В раздел IV плана-графика отбираются налогоплательщики – юридические лица, имеющие риск неуплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса, по результатам анализа имеющихся рисков.

В случае одновременного отбора налогоплательщика в раздел IV и раздел I плана графика такой плательщик включается в раздел I плана-графика проведения документальных плановых проверок.

Решение о проведении документальной плановой проверки принимается руководителем (его заместителем или уполномоченным лицом) контролирующего органа, которое оформляется приказом.

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