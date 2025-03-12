Хто з платників податків насамперед потрапляє до плану-графіка перевірок ДПС

Податківці пояснили, що до плану-графіка податкових перевірок включаються суб’єкти господарювання, які за результатами господарської діяльності мають найбільші ризики несплати до бюджету податків

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Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, кого насамперед ДПС включає у свій план-графік перевірок.

Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2025 здійснюється відповідно до ст. 77 ПКУ. До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які за результатами господарської діяльності мають найбільші ризики несплати до бюджету податків та зборів, платежів.

Податкова формує та оприлюднює план-графік перевірок на офіційному вебсайті щороку до 25 грудня, а також може вносити зміни протягом року. Оновлений план-графік оприлюднюється до 30 числа останнього місяця кварталу.

Внесення змін до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік допускається не частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року, крім випадків коли зміни пов'язані із змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок.

Документальна перевірка платника податків, який був включений до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік внаслідок внесення змін у такому році (інших ніж зміни найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок), може бути розпочата не раніше 1 липня поточного року в разі внесення змін до плану-графіка проведення документальних перевірок на поточний рік у першому кварталі такого року і не раніше 1 жовтня поточного року в разі внесення змін до плану-графіка проведення документальних перевірок на поточний рік у другому кварталі такого року.

Формування (коригування) планів-графіків здійснюється засобами інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів.

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний.

Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім – не частіше ніж раз на два календарних роки, високим – не частіше одного разу на календарний рік.

Порядок відбору до плану-графіка платників податків – юридичних осіб, фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів здійснюється згідно з розділом ІІІ Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затвердженого наказом Мінфіну від 02.06.2015 №524 (у редакції наказу Мінфіну від 07.09.2020 №548) із змінами (далі – Порядок).

До розділів I, II плану-графіка включаються платники податків реального сектору економіки, які провадять фінансово-господарську діяльність, сплачують податки та взяті на облік в контролюючих органах як платники податків за основним місцем обліку, або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, або які знаходяться у стані зміни свого місцезнаходження (п. 1 розділу ІІІ Порядку).

Формування переліку платників податків до розділів I, II плану-графіка проводиться за критеріями ризиків згідно з вимогами цього розділу, у тому числі за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів.

При формуванні плану-графіка на наступний рік враховуються показники за результатами діяльності платника податків за 9 місяців поточного року. Якщо податковим (звітним) періодом для податку на прибуток платника податків є календарний рік, при плануванні враховуються показники за попередній рік. При коригуванні плану-графіка враховуються показники за результатами діяльності платника податків за останній податковий (звітний) період, крім показників за результатами діяльності платника податків за перший квартал.

До розділу III плану-графіка відбираються платники податків – фізичні особи, які мають ризики несплати податків і зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

До плану-графіка насамперед включаються платники податків – фізичні особи, які мають найбільші ризики несплати до бюджету податків та зборів, платежів.

До розділу IV плану-графіка відбираються платники податків – юридичні особи, які мають ризик несплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, за результатами аналізу наявних ризиків.

У разі одночасного відбору платника податків до розділу IV та розділу I плану графіка такий платник включається до розділу І плану-графіка проведення документальних планових перевірок.

Рішення про проведення документальної планової перевірки приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу, яке оформлюється наказом.

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