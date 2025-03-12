Общая совместная собственность — что нужно знать совладельцу

Субъектами права общей совместной собственности могут быть физические лица, юридические лица, а также государство, территориальные общины, если иное не установлено законом.

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Министерство юстиции Украины напомнило, что общей совместной собственностью является общая собственность двух или более лиц без определения долей каждого из них в праве собственности.

Субъектами права общей совместной собственности могут быть физические лица, юридические лица, а также государство, территориальные общины, если иное не установлено законом.

В соответствии со статьей 368 Гражданского кодекса Украины (далее – Кодекс) общей совместной собственностью является:

имущество, приобретенное супругами в период брака, если иное не установлено договором или законом. (Так, статьей 64 Семейного кодекса Украины предусмотрено, что жена и муж имеют право заключать между собой все договоры, которые не запрещены законом, как относительно имущества, являющегося их личной частной собственностью, так и относительно имущества, которое является объектом права общей совместной собственности супругов. Договор об отчуждении одним из супругов в пользу другого супруга своей доли в праве общей совместной собственности может быть заключен без выделения этой доли. Кроме того, установлено, что, в частности, не может быть общей совместной собственностью имущество, приобретенное на основании договора дарения, в порядке наследования или же приобретенное за средства, которые принадлежали одному из них лично. Такое имущество является личной частной собственностью мужа и жены);

имущество, приобретенное в результате совместного труда и за общие денежные средства членов семьи, если иное не установлено договором, заключенным в письменной форме. В соответствии с Семейным кодексом семьей считаются лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. Супруги считаются семьей и тогда, когда жена и муж в связи с учебой, работой, лечением, необходимостью ухода за родителями, детьми и по другим уважительным причинам не проживают совместно. Ребенок принадлежит к семье своих родителей и тогда, когда совместно с ними не проживает.

Кроме оснований, указанных в статье 368 Кодекса, общая совместная собственность может возникать на основании ч. 2 ст. 8 Закона «О приватизации государственного жилищного фонда».

Осуществление права общей совместной собственности

Совладельцы такого имущества владеют и пользуются им совместно, если иное не установлено договоренностью между ними.

Распоряжение имуществом осуществляется с согласия всех совладельцев, если иное не установлено законом.

В случае совершения одним из совладельцев сделки относительно распоряжения совместным имуществом, считается, что она совершена с согласия всех совладельцев, если иное не установлено законом.

Согласие совладельцев на совершение сделки относительно распоряжения совместным имуществом, которая подлежит нотариальному удостоверению и/или государственной регистрации, должно быть выражено письменно и нотариально удостоверено.

Совладельцы имеют право уполномочить одного из них на совершение сделок относительно распоряжения совместным имуществом.

В соответствии со статьей 237 Кодекса, правоотношение, в котором одна сторона (представитель) обязана или имеет право совершать сделку от имени другой стороны, которую она представляет, является представительством. Оно возникает на основании договора, закона, акта органа юридического лица и по другим основаниям, установленным актами гражданского законодательства.

Обращаем внимание, что представитель может быть уполномочен на совершение только тех сделок, право на совершение которых имеет лицо, которого он представляет, и не может совершать сделку, которая в соответствии с ее содержанием может быть совершена только лично тем лицом, которого он представляет.

Также представитель не может совершать сделку от имени лица, которого он представляет, в своих интересах или в интересах другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением коммерческого представительства, а также относительно других лиц, установленных законом (статья 238 Кодекса).

Гражданский кодекс различает представительство по закону, коммерческое представительство и представительство по доверенности (статьи 242-244 Кодекса).

Форма доверенности должна соответствовать форме, в которой в соответствии с законом должна совершаться сделка (статья 245 Кодекса).

Сделка относительно распоряжения совместным имуществом, совершенная одним из совладельцев, может быть признана судом недействительной по иску другого совладельца в случае отсутствия у совладельца, который совершил сделку, необходимых полномочий (статья 369 Кодекса).

В следующем материале мы рассмотрим вопросы раздела имущества, находящегося в общей совместной собственности, и выделения доли из такого имущества.

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