На Житомирщині суд зобов’язав РФ виплатити 3 мільйони гривень моральної шкоди українці за зруйноване житло

Суд визнав, що застосування заборонених міжнародним правом видів озброєння спричинило значні моральні втрати для постраждалої та її дитини.

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Малинський районний суд Житомирської області зобов’язав РФ виплатити моральну шкоду українці за зруйноване житло.

Так, суд 10 березня 2025 року ухвалив рішення, задовольнивши позов громадянки України щодо стягнення моральної шкоди з Російської Федерації за руйнування її житла внаслідок воєнної агресії. Суд визнав, що застосування заборонених міжнародним правом видів озброєння спричинило значні моральні втрати для постраждалої та її дитини.

Обставини справи:

Позивачка, мешканка Житомирської області, звернулася до суду з вимогою стягнути матеріальну та моральну шкоду, завдану збройною агресією РФ. Вона зазначила, що її будинок був пошкоджений унаслідок обстрілів, а використання забороненої міжнародними конвенціями зброї спричинило значні страждання її сім’ї. Внаслідок воєнних дій вона з дитиною була змушена залишити свою домівку та зазнала значного психологічного стресу. Вони стали внутрішньо переміщеними особами.

Від початку військового нападу рф проти України позивач із сином постійно перебувають у пригніченому стані, у них знизився життєвий тонус, що негативно позначається на стосунках з оточуючими та призвело до порушення нормальних життєвих зв’язків, особливо це стосується малолітнього сина. З початком війни їм довелося змінити своє життя, внаслідок чого вони зазнали моральних страждань, що супроводжуються душевним болем, втратою спокою, постійним відчуттям незахищеності та розчаруванням.

Суд, розглянувши матеріали справи, врахував норми міжнародного гуманітарного права, спираючись на практику Європейського суду з прав людини, який неодноразово визнавав держави відповідальними за дії їхніх збройних сил, що спричинили шкоду цивільному населенню. Враховуючи докази, надані позивачкою, суд ухвалив стягнути з РФ на користь постраждалої та її дитини понад 3 мільйони гривень як компенсацію моральної шкоди.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

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