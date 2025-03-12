Співробітники USAID знищують документи, які містять конфіденційну інформацію — Politico

Працівникам USAID наказали подрібніти і спалити документи.

Фото: politico.com

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Високопоставлений чиновник USAID дав вказівку низці співробітників агентства USAID, що залишилися, зібратися у теперішню штаб-квартиру агентства у Вашингтоні для групової роботи «цілий день», щоб знищити збережені там документи, багато з яких містять конфіденційну інформацію. Про це повідомляє Politico, Bloomberg та CNN.

Матеріали, призначені для знищення, включають вміст «секретних сейфів і документів персоналу» агентства, йдеться в електронному листі, надісланому виконуючою обов’язками виконавчого директора USAID Ерікою Карр.

«Спочатку подрібніть якомога більше документів і зарезервуйте мішки для запису на той час, коли шредер стане недоступним або потребує перерви», — йдеться в електронному листі. Карр наказала співробітникам позначити мішки словами «СЕКРЕТНО» та «USAID/B/IO/» (агентська скорочення для «бюро або незалежного офісу») темним шрифтом Sharpie.

В електронному листі не було зазначено жодної причини знищення документа.

В свою чергу, Анна Келлі, речник Білого дому, спростувала такі занепокоєння в публікації в соціальних мережах.

«Цей лист було надіслано приблизно трьом десяткам співробітників», — написала Келлі. «Ці документи були старими, а оригінали все ще існують у секретних комп’ютерних системах. Ще більше істерії з фейковими новинами!»

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив про проблеми у проведенні круглих столів та інших заходів через призупинку фінансування програми USAID «Рада: наступне покоління», загальна вартість якої складала 25 млн доларів США. Він констатував, що тепер доведеться шукати інші ресурси для проведення таких заходів.

Також ми писали, що загалом на трансформацію комунікацій, доброчесність посадовців, моніторинг політичних процесів USAID передбачило гранти на 835 млн доларів.

Крім того, «Судово-юридична газета» повідомляла, на що Державна судова адміністрація витратила 16,6 млн доларів від федерального Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Як свідчать звіти Судової адміністрації, найбільше уваги чомусь було приділено «підтримці зусиль» у сфері правничої освіти. При цьому не досить зрозуміло окреслена роль у цьому процесі саме Державної судової адміністрації, яка є органом судової влади, а не органом з питань реформи правничої освіти.

Автор: Наталя Мамченко

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