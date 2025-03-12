Подорожание ударило по кошелькам — подсолнечное и сливочное масло, овощи взлетели в цене

Растут в цене ключевые продукты питания, являющиеся важной составляющей рациона украинцев.

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Украинцы заметили значительный рост цен на отдельные продукты питания.

Как сообщила народный депутат Нина Южанина, ссылаясь на данные Госстата, за год продукты в среднем подорожали на 15,2%.

Наибольшее удорожание за год зафиксировано на ключевые продукты питания, которые являются важной частью рациона украинцев.

сливочное масло подорожало на 32,2%.

подсолнечное масло выросло в цене на 31,1%.

овощи подорожали на 29,4%.

Також цена хлеба увеличилась на 20,6%.

Такие экономические тенденции свидетельствуют о дальнейшем ухудшении покупательной способности населения.

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