Подорожание ударило по кошелькам — подсолнечное и сливочное масло, овощи взлетели в цене

Украинцы заметили значительный рост цен на отдельные продукты питания.
Как сообщила народный депутат Нина Южанина, ссылаясь на данные Госстата, за год продукты в среднем подорожали на 15,2%.
Наибольшее удорожание за год зафиксировано на ключевые продукты питания, которые являются важной частью рациона украинцев.
Також цена хлеба увеличилась на 20,6%.
Такие экономические тенденции свидетельствуют о дальнейшем ухудшении покупательной способности населения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.