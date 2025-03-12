Подорожчання вдарило по гаманцях — масло, олія та овочі злетіли в ціні

Українці помітили суттєве зростання цін на окремі продукти харчування.
Як повідомила народний депутат Ніна Южаніна, посилаючись на дані Держстату, за рік продукти подорожчали в середньому на 15,2%.
Найбільш відчутне зростання цін за рік зафіксоване на ключові продукти харчування, які є важливою складовою раціону українців.
Також ціна хліба піднялася на 20,6%.
Такі економічні тенденції демонструють подальше погіршення купівельної спроможності населення.
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