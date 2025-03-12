Подорожчання вдарило по гаманцях — масло, олія та овочі злетіли в ціні

Зростають в ціні ключові продукти харчування, які є важливою складовою раціону українців.

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Українці помітили суттєве зростання цін на окремі продукти харчування.

Як повідомила народний депутат Ніна Южаніна, посилаючись на дані Держстату, за рік продукти подорожчали в середньому на 15,2%.

Найбільш відчутне зростання цін за рік зафіксоване на ключові продукти харчування, які є важливою складовою раціону українців.

вершкове масло подорожчало на 32,2%;

соняшникова олія зросла в ціні на 31,1%;

овочі подорожчали на 29,4%.

Також ціна хліба піднялася на 20,6%.

Такі економічні тенденції демонструють подальше погіршення купівельної спроможності населення.

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