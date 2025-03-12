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Maxar відновив для України доступ до супутникових знімків — що відомо

09:22, 12 березня 2025
Американська аерокосмічна компанія поновила акаунти українських користувачів GEGD.
Maxar відновив для України доступ до супутникових знімків — що відомо
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Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновила Україні доступ до супутникових зображень. Про це повідомляє видання «Мілітарний» із посиланням на інформацію кількох користувачів сервісу.

Вказується, що українським користувачам GEGD вже почали приходити листи від Maxar про відновлення доступу.

Йдеться про програму Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) від американського уряду, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, які були призначені та зібрані урядом США.

Відновлення цієї програми дозволяє Україні знову використовувати високоякісні супутникові зображення для оборонних і розвідувальних потреб.

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США Україна

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