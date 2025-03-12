У Запоріжжі посадовець військової служби правопорядку за $4 тисячі допомагав виїхати за кордон

Начальник групи охорони та патрульно-постової служби ВСП пропонував військовозобов’язаним послуги з ухилення від служби.

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У Запоріжжі правоохоронці затримали посадовця військової служби правопорядку, який обіцяв місцевому жителю за 4 тисячі доларів оформити йому документи для виїзду за кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що начальник групи охорони та патрульно-постової служби ВСП пропонував військовозобов’язаним послуги з ухилення від служби.

Посилаючись на зв’язки в одному з ТКЦ у Запоріжжі, він обіцяв оформити довідку ВЛК та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою щодо непридатності до військової служби. Він також надавав «консультації» з того, як з отриманими документами у найзручніший спосіб виїхати з країни.

Чоловіка затримали після передачі йому 4 тисяч доларів від одного з «клієнтів».

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі з використанням службового становища (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Розслідування триває. Встановлюється причетність до «бізнесу» фігуранта працівників ТЦК та повне коло осіб, які могли скористатися «послугами».

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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