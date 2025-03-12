В Запорожье должностное лицо военной службы правопорядка за $4 тысячи помогало уехать за границу

Начальник группы охраны и патрульно-постовой службы ВСП предлагал военнообязанным услуги по уклонению от службы.

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В Запорожье правоохранители задержали должностное лицо военной службы правопорядка, которое обещало местному жителю за 4 тысячи долларов оформить документы для выезда за границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что начальник группы охраны и патрульно-постовой службы ВСП предлагал военнообязанным услуги по уклонению от службы.

Ссылаясь на связи в одном из ТЦК в Запорожье, он обещал оформить справку ВЛК и временное удостоверение военнообязанного с отметкой о непригодности к военной службе. Кроме того, он предоставлял «консультации» о том, как с этими документами наиболее удобно покинуть страну.

Мужчину задержали после передачи ему 4 тысяч долларов от одного из «клиентов».

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в значительном размере с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Расследование продолжается – устанавливается причастность к «бизнесу» сотрудников ТЦК и полный круг лиц, которые могли воспользоваться «услугами».

Суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

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