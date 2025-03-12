В Офисе Президента подтвердили, что США возобновили предоставление Украине помощи в сфере безопасности

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палица сообщил, что оборонная помощь Украине от США уже возобновлена.

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Заместитель руководителя Офиса президента, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Павел Палиса сообщил, что получил подтверждение о возобновлении военной помощи США.

«Имею подтверждение, что оборонная помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!» — заявил он после переговоров в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют оборонную помощь Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, которое опубликовал Офис Президента.

Кроме того, Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня.

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