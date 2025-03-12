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Суд в Грузии приговорил Михеила Саакашвили к 9 годам лишения свободы

08:44, 12 марта 2025
Его обвиняют в растрате бюджетных средств в большом размере.
Суд в Грузии приговорил Михеила Саакашвили к 9 годам лишения свободы
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Суд в Грузии приговорил Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы за растрату 9 миллионов лари бюджетных средств (около 3,24 миллиона долларов). Об этом сообщает телеканал Мтавари Архи.

Издание отмечает, что так называемое «дело о пиджаках» касается растраты крупной суммы бюджетных средств группой лиц.

Кроме того, бывшего главу Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия обязали выплатить штраф в размере 300 000 лари.

Указывается, что статья №182 предусматривает незаконное присвоение крупной суммы денег группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Их обвинили в растрате 9 миллионов лари бюджетных средств.

Как сообщил грузинский телеканал «Рустави-2», Саакашвили обвиняли в том, что в 2009—2012 годах он потратил $3,2 миллиона из средств спецслужбы госохраны для личных целей — на одежду, обучение сына, аренду автомобилей, косметические процедуры. Сам он называет это дело политическим.

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Михаил Саакашвили Грузия

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