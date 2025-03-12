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Суд в Грузії засудив Міхеіла Саакашвілі до 9 років позбавлення волі

08:44, 12 березня 2025
Його звинувачують у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі.
Суд в Грузії засудив Міхеіла Саакашвілі до 9 років позбавлення волі
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Суд в Грузії засудив Міхеіла Саакашвілі до 9 років ув’язнення за розтрату 9 мільйонів ларі бюджетних коштів (близько 3,24 мільйона доларів). Про це повідомляє телеканал Мтаварі архі.

Видання зазначає, що так звана «справа про піджаки» стосується розтрати великої суми бюджетних коштів групою осіб.

Крім того, колишнього керівникв Спеціальної служби державної охорони Теймуразу Джанашія зобов’язали сплатити штраф у розмірі 300 000 ларі.

Вказується, що стаття №182 передбачає незаконне привласнення великої суми грошей групою осіб за попередньою змовою із використанням службового становища. Їх звинувачували у розтраті 9 мільйонів ларі бюджетних коштів.

Як повідомив грузинський телеканал «Руставі-2», Саакашвілі звинувачували в тому, що у 2009—2012 роках він витратив $3,2 мільйона з коштів спецслужби держохорони для особистих цілей — на одяг, навчання сина, оренду автомобілів, косметичні процедури. Сам він називає цю справу політичною.

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Михайло Саакашвілі Грузія

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