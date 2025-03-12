Кір Стармер назвав «значним проривом» угоду між США та Україною

Також британський прем’єр нагадав про майбутню онлайн-зустріч світових лідерів 15 березня, «щоб обговорити наступні кроки» стосовно України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», після переговорів у Саудівській Аравії Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню, а США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи результати переговорів, відзначив «значний прорив у відносинах між Києвом і Вашингтоном».

Також британський прем’єр нагадав про майбутню онлайн-зустріч світових лідерів 15 березня, «щоб обговорити наступні кроки» стосовно України.

«Це важливий момент для миру в Україні, і тепер усім нам потрібно подвоїти зусилля, щоб якнайшвидше досягти стійкого та надійного миру.

Як заявили американська та українська делегації, тепер м’яч на боці росії.

росія має погодитися на припинення вогню та завершення бойових дій.

У суботу я скликаю лідерів для обговорення подальших кроків.

Ми готові допомогти покласти край цій війні справедливим і остаточним чином, що дозволить Україні насолоджуватися свободою», — зазначив Стармер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.