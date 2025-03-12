Україна та США підтвердили спільне прагнення до миру, — Руслан Стефанчук

На думку голови Верховної Ради, досягнення миру можливе лише за умови чіткої й сильної спільної позиції.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», що Офіс Президента України опублікував спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді. Зокрема, Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна та США підтвердили спільне прагнення до миру.

«Важливим результатом переговорів стало не лише позитивне сприйняття американськими партнерами української пропозиції щодо місячної «тиші» у небі та на морі, а й ініціатива розширити цей механізм на всю лінію фронту», — зазначив Стефанчук.

За його словами, ключовим є питання відновлення процесу звільнення українських військовополонених, які перебувають у Росії.

Спікер підкреслив, якщо РФ погодиться на такі кроки, це стане важливим сигналом її готовності до конструктивної дипломатії.

«Без цього неможливо рухатися вперед у реалізації мирних ініціатив президента Дональда Трампа та його адміністрації, спрямованих на досягнення стабільності та безпеки. Україна залишається відкритою до взаємодії з партнерами для напрацювання рішень, які закладають основу для майбутнього миру», — вказав він.

Він нагадав, що протягом усієї війни Росія не демонструвала жодних реальних намірів її припинити.

«Ми неодноразово чули наміри знищення України. Варто нагадати, що повномасштабне вторгнення почалося із заяв про захоплення нашої країни за кілька днів. Сьогодні ця риторика не змінилася – РФ й далі обстрілює українські міста», - наголосив Стефанчук.

На думку голови Верховної Ради, досягнення миру можливе лише за умови чіткої й сильної спільної позиції.

«США та європейські союзники не лише підтримують Україну в цій боротьбі, а й допомагають створити умови, за яких мир стане реальністю, а не тимчасовою передишкою для агресора… Сьогоднішня зустріч ще раз підтвердила: Київ та Вашингтон рішуче налаштовані на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Чи готова москва зробити те саме – стане зрозуміло найближчим часом», - зауважив Стефанчук.

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