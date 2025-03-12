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Палата представників США ухвалила законопроект про фінансування, щоб уникнути зупинки роботи уряду

08:12, 12 березня 2025
Проект закону повинен допомогти запобігти шатдауну, що міг статися уже наприкінці цього тижня.
Палата представників США ухвалила законопроект про фінансування, щоб уникнути зупинки роботи уряду
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Палата представників США ухвалила законопроект про фінансування до 30 вересня 2025 року, аби уникнути шатдауну – призупинення роботи уряду. Про це повідомляє «Голос Америки».

Законопроект, що продовжує фінансування уряду до 30 вересня 2025 року, був схвалений голосуванням за партійним принципом: 217 проти 213.

Проект закону повинен допомогти запобігти призупиненню роботи уряду, що міг статися уже наприкінці цього тижня.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що резолюція є важливим кроком на шляху реалізації плану президента Дональда Трампа щодо викорінення марнотратства та зловживань через Департамент ефективності уряду (DOGE).

«Це дозволяє нам рухатися вперед у зміні розміру та масштабів федерального уряду. У Вашингтоні зараз відбувається сейсмічний зсув. Це інший момент, у якому ми коли-небудь були. Робота DOGE виявляє величезну кількість шахрайства, марнотратства та зловживань. У нас є Білий дім, який справді прагне повернути нас на фінансово відповідальний шлях», - сказав він.

Тепер, щоб агенції могли продовжити роботу після п'ятниці, коли спливає термін поточного фінансування, документ має бути схвалений у Сенаті. Після цього документ має підписати Трамп.

Законопроекти у Сенаті повинні подолати поріг у 60 голосів, що означає, що республіканці повинні будуть забезпечити голоси демократів.

«Голосування проти завдасть шкоди американському народу та знищить неймовірну динаміку, яку президент Трамп набрав за останні 51 день», — зазначила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун сказав, що республіканці готові розглянути законопроєкт у Сенаті, до п'ятниці, щоб уряд продовжив роботу.

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США

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