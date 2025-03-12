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Дональд Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади

07:55, 12 березня 2025
Перед цим Трамп оголосив про план подвоїти мита на канадські метали у відповідь на рішення Онтаріо обкласти 25%-м податком експорт електроенергії в США.
Дональд Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади
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Президент США Дональд Трамп відмовився запроваджувати підвищені до 50% тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади. Про це заявили представник Білого дому Куш Десаї, передає CNN та головний торговий радник Білого дому Пітер Наварро в інтерв'ю CNBC.

Раніше Дональд Трамп оголосив про плани подвоїти імпортні мита на канадські метали у відповідь на рішення провінції Онтаріо ввести 25% тариф на експорт електроенергії до сусідніх американських штатів.

Після того влада Онтаріо вирішила не запроваджувати мита на електроенергію для США. Проте раніше заплановані 25% залишаться в силі.

Адміністрація Трампа офіційно підтвердила, що 25% мита на сталь і алюміній, як і раніше, наберуть чинності опівночі 12 березня.

«Після того, як президент пригрозив 50-відсотковими тарифами, прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд провів переговори з представниками адміністрації США та відмовився від запровадження мита на електроенергію», – заявив Десаї.

Згідно з його словами, Трамп знову використав економічну перевагу США, щоб досягти вигідного рішення для американців.

«Мито у 25% на сталь та алюміній набуде чинності для Канади та інших торговельних партнерів без винятків опівночі 12 березня», – додав Десаї.

Торговий радник Білого дому Пітер Наварро повідомив, що міністр торгівлі США Говард Лутнік провів чудову роботу, домовившись із главою уряду Онтаріо, щоб провінція не запроваджувала мита на експортовану до США електроенергію.

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США Дональд Трамп Канада

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