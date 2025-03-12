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Дональд Трамп решил не вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады

07:55, 12 марта 2025
Перед этим Трамп объявил о плане удвоить пошлины на канадские металлы в ответ на решение Онтарио обложить 25% налогом экспорт электроэнергии в США.
Дональд Трамп решил не вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады
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Президент США Дональд Трамп отказался вводить повышенные до 50% тарифы на импорт стали и алюминия из Канады. Об этом заявили представитель Белого дома Куш Десаи, передает CNN, и главный торговый советник Белого дома Питер Наварро в интервью CNBC.

Ранее Дональд Трамп объявил о планах удвоить импортные пошлины на канадские металлы в ответ на решение провинции Онтарио ввести 25% тариф на экспорт электроэнергии в соседние американские штаты.

После этого власти Онтарио решили не вводить пошлины на электроэнергию для США. Однако ранее запланированные 25% останутся в силе.

Администрация Трампа официально подтвердила, что 25% пошлины на сталь и алюминий, как и раньше, вступят в силу в полночь 12 марта.

«После того как президент пригрозил 50-процентными тарифами, премьер-министр Онтарио Даг Форд провел переговоры с представителями администрации США и отказался от введения пошлин на электроэнергию», — заявил Десаи.

По его словам, Трамп снова использовал экономическое преимущество США, чтобы достичь выгодного решения для американцев.

«Пошлина в 25% на сталь и алюминий вступит в силу для Канады и других торговых партнеров без исключений в полночь 12 марта», — добавил Десаи.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро сообщил, что министр торговли США Говард Лутник проделал отличную работу, договорившись с главой правительства Онтарио о том, чтобы провинция не вводила пошлины на экспортируемую в США электроэнергию.

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США Дональд Трамп Канада

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