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Макрон призвал союзников разработать план гарантий безопасности для Украины

22:11, 11 марта 2025
Эмманюэль Макрон призвал союзников начать разработку «плана для определения надежных гарантий безопасности» для Украины в случае заключения мирного соглашения.
Макрон призвал союзников разработать план гарантий безопасности для Украины
Фото: Reuters
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Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с начальниками штабов в Париже, которая состоялась 11 марта, призвал перейти к разработке плана гарантий безопасности для Украины, пишет Le Figaro.

На встрече Макрон призвал союзников начать разработку «плана для определения надежных гарантий безопасности» для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Президент Франции добавил, что «в связи с ускорением мирных переговоров» необходимо «перейти от концепции к плану», чтобы определить надежные гарантии безопасности, чтобы в Украине стал возможен «прочный и долгосрочный мир».

В Елисейском дворце добавили, что участники встречи согласились, что гарантии безопасности «не должны быть отделены от НАТО и его возможностей».

Ранее Офис Президента Украины опубликовал совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.

Добавим, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов играть свою полноценную роль вместе со своими партнерами в будущих мирных переговорах по завершению войны в Украине.

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Украина война Франция Эмманюэль Макрон

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