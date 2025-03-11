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Макрон закликав союзників розробити план гарантій безпеки для України

22:11, 11 березня 2025
Емманюель Макрон закликав союзників розпочати розробку «плану для визначення надійних гарантій безпеки» для України в разі укладення мирної угоди.
Макрон закликав союзників розробити план гарантій безпеки для України
Фото: Reuters
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Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі, яка відбулася 11 березня, закликав перейти до розроблення плану гарантій безпеки для України, пише Le Figaro.

На зустрічі Макрон закликав союзників розпочати розробку «плану для визначення надійних гарантій безпеки» для України в разі укладення мирної угоди з Росією.

Президент Франції додав, що «у зв'язку з прискоренням мирних переговорів» необхідно «перейти від концепції до плану», щоб визначити надійні гарантії безпеки, аби в Україні став можливим «міцний і тривалий мир».

В Єлисейському палаці додали, що учасники зустрічі погодилися, що гарантії безпеки «не повинні бути відокремлені від НАТО і його можливостей».

Раніше Офіс Президента України опублікував спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

Додамо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий відігравати свою повноцінну роль разом зі своїми партнерами у майбутніх мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні.

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Україна війна Франція Емманюель Макрон

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