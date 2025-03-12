Палата представителей США приняла законопроект о финансировании, чтобы избежать приостановки работы правительства

Проект закона должен помочь предотвратить шатдаун, который мог произойти уже в конце этой недели.

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Палата представителей США приняла законопроект о финансировании до 30 сентября 2025 года, чтобы избежать шатдауна – приостановки работы правительства. Об этом сообщает «Голос Америки».

Законопроект, продлевающий финансирование правительства до 30 сентября 2025 года, был одобрен голосованием по партийному принципу: 217 против 213.

Проект закона должен помочь предотвратить приостановку работы правительства, которая могла бы произойти уже в конце этой недели.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что резолюция является важным шагом на пути реализации плана президента Дональда Трампа по искоренению расточительства и злоупотреблений через Департамент эффективности правительства (DOGE).

«Это позволяет нам двигаться вперед в изменении размеров и масштабов федерального правительства. В Вашингтоне сейчас происходит сейсмический сдвиг. Это другой момент, в котором мы когда-либо были. Работа DOGE выявляет огромное количество мошенничества, расточительства и злоупотреблений. У нас есть Белый дом, который действительно стремится вернуть нас на финансово ответственный путь», — сказал он.

Теперь, чтобы агентства могли продолжить работу после пятницы, когда истекает срок текущего финансирования, документ должен быть одобрен в Сенате. После этого документ должен подписать Трамп.

Законопроекты в Сенате должны преодолеть порог в 60 голосов, что означает, что республиканцам придется заручиться поддержкой демократов.

«Голосование против нанесет ущерб американскому народу и уничтожит невероятную динамику, которую президент Трамп набрал за последние 51 день», — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун сказал, что республиканцы готовы рассмотреть законопроект в Сенате до пятницы, чтобы правительство продолжило работу.

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