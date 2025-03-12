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Украина и США подтвердили общее стремление к миру, — Руслан Стефанчук

08:22, 12 марта 2025
По мнению главы Верховной Рады, достижение мира возможно только при четкой и сильной совместной позиции.
Украина и США подтвердили общее стремление к миру, — Руслан Стефанчук
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Офис Президента Украины опубликовал совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде. В частности, Украина готова принять предложение США по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина и США подтвердили общее стремление к миру.

«Важным результатом переговоров стало не только позитивное восприятие американскими партнерами украинского предложения о месячной «тишине» в небе и на море, но и инициатива расширить этот механизм на всю линию фронта», — отметил Стефанчук.

По его словам, ключевым является вопрос возобновления процесса освобождения украинских военнопленных, находящихся в России.

Спикер подчеркнул, что если РФ согласится на такие шаги, это станет важным сигналом ее готовности к конструктивной дипломатии.

«Без этого невозможно двигаться вперед в реализации мирных инициатив президента Дональда Трампа и его администрации, направленных на достижение стабильности и безопасности. Украина остается открытой для взаимодействия с партнерами для выработки решений, которые закладывают основу для будущего мира», — указал он.

Он напомнил, что на протяжении всей войны Россия не демонстрировала никаких реальных намерений ее прекратить.

«Мы неоднократно слышали заявления о намерении уничтожить Украину. Стоит напомнить, что полномасштабное вторжение началось с заявлений о захвате нашей страны за несколько дней. Сегодня эта риторика не изменилась – РФ продолжает обстреливать украинские города», — подчеркнул Стефанчук.

По мнению главы Верховной Рады, достижение мира возможно только при четкой и сильной совместной позиции.

«США и европейские союзники не только поддерживают Украину в этой борьбе, но и помогают создать условия, при которых мир станет реальностью, а не временной передышкой для агрессора… Сегодняшняя встреча еще раз подтвердила: Киев и Вашингтон решительно настроены на достижение справедливого и долгосрочного мира в Украине. Готова ли Москва сделать то же самое – станет ясно в ближайшее время», — отметил Стефанчук.

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США Украина Руслан Стефанчук

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