Кир Стармер назвал «значительным прорывом» соглашение между США и Украиной

Также британский премьер напомнил о предстоящей онлайн-встрече мировых лидеров 15 марта, «чтобы обсудить следующие шаги» по отношению к Украине.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», после переговоров в Саудовской Аравии Украина готова принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня, а США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют оказание Украине безопасности помощи.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя результаты переговоров, отметил «значительный прорыв в отношениях между Киевом и Вашингтоном».

Также британский премьер напомнил о предстоящей онлайн-встрече мировых лидеров 15 марта, «чтобы обсудить следующие шаги» по отношению к Украине.

«Это важный момент для мира в Украине, и теперь всем нам нужно удвоить усилия, чтобы как можно скорее достичь устойчивого и надежного мира.

Как заявили американская и украинская делегации, теперь мяч на стороне России.

Россия должна согласиться на прекращение огня и завершение боевых действий.

В субботу я созываю лидеров для обсуждения дальнейших шагов.

Мы готовы помочь положить конец этой войне справедливым и окончательным образом, который позволит Украине наслаждаться свободой», — отметил Стармер.

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