У Офісі Президента підтвердили, що США відновили надання Україні безпекової допомоги

Заступник керівника ОП Павло Паліса повідомив, що безпекова допомога Україні від США вже відновлена.

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Заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса повідомив, що отримав підтвердження відновлення військової допомоги США.

«Маю підтвердження, що безпекова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває!» —заявив він після переговорів у Саудівській Аравії.

Раніше стало відомо,що США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, яку опублікував Офіс Президента.

Крім того, Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню.

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