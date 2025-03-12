Maxar восстановил для Украины доступ к спутниковым снимкам — что известно

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила Украине доступ к спутниковым изображениям. Об этом сообщает издание «Милитарный» со ссылкой на информацию нескольких пользователей сервиса.
Указывается, что украинским пользователям GEGD уже начали приходить письма от Maxar о возобновлении доступа.
Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) от американского правительства, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, назначенным и собранным правительством США.
Восстановление этой программы позволяет Украине снова использовать высококачественные спутниковые изображения для оборонных и разведывательных нужд.
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