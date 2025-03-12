На скільки в лютому подорожчав алкоголь, цигарки та послуги ресторанів

Серед непродовольчих товарів і послуг, у лютому найбільшими темпами подорожчали алкогольні напої і тютюн.

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За даними Державної служби статистики, у лютому 2025 року рівень інфляції в річному вимірі зріс до 13,4%. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої протягом місяця збільшилися на 1,2%.

Як зазначив голова парламентського Комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев, серед непродовольчих товарів і послуг найбільше зросли в ціні: алкогольні напої та тютюнові вироби (+1,3%), послуги готелів і ресторанів (+1,2%).

Крім того, на 1,1% подорожчали автодорожні перевезення, медичні послуги, паливо та мастильні матеріали. Вартість послуг з вивезення сміття підвищилася на 1%.

Нагадаємо, українці помітили суттєве зростання цін на окремі продукти харчування. Масло, олія та овочі злетіли в ціні.

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