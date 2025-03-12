Дмитра Красильникова звільнили з посади командувача ОК Північ

Його наступником на посаді командувача ОК Північ вже призначили бригадного генерала Олексія Шандара.

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Командувача Оперативного командування Північ, генерал-майора Дмитра Красильникова звільнили з посади. Про це повідомляє Суспільне.

12 березня Красильников підтвердив інформацію про своє звільнення.

За його словами , причини звільнення йому не пояснювали. Наразі Красильников знаходиться у батальйоні резерву. Він додав ззначив, що не бачив суттєвих причин для свого звільнення

Наступником Дмитра Красильникова на посаді командувача ОК Північ вже призначили бригадного генерала Олексія Шандара, який до цього був заступником командувача Десантно-штурмових військ України.

Що відомо про Дмитра Красильникова

З початком російського вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року Красильников був командиром оперативно-тактичного угруповання «Північ».

28 лютого 2022 року Красильникову надали звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Дмитро Красильников обіймав посаду командувача Оперативного командування Північ з березня 2023 року.