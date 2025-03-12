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В Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег

11:14, 12 марта 2025
Однако движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым.
В Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после консультаций с военными Совет обороны столицы разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.

Также он отметил, что движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым, за исключением проезда для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транспортных средств военного назначения, транзитного грузового транспорта.

«Также частично снимут ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги на Подольском мостовом переходе и Дарницком железнодорожном мосту. На время тревоги на этих мостах будет закрываться только одна полоса в направлении с левого на правый берег», – заявил Кличко.

Таким образом, без ограничений транспорт будет двигаться:

  • Северным мостом;
  • Мостом Метро;
  • Мостом им. Е. О. Патона;
  • Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы);
  • Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы);
  • Южным мостом – с левого на правый берег.

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Киев

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