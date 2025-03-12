В Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег

Однако движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после консультаций с военными Совет обороны столицы разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.

Также он отметил, что движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым, за исключением проезда для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транспортных средств военного назначения, транзитного грузового транспорта.

«Также частично снимут ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги на Подольском мостовом переходе и Дарницком железнодорожном мосту. На время тревоги на этих мостах будет закрываться только одна полоса в направлении с левого на правый берег», – заявил Кличко.

Таким образом, без ограничений транспорт будет двигаться:

Северным мостом;

Мостом Метро;

Мостом им. Е. О. Патона;

Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы);

Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы);

Южным мостом – с левого на правый берег.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.