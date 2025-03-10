Давид Арахамія з колегами зареєстрував проект для створення преференцій бізнесу країн-партнерів в рамках Післявоєнного Альянсу

Пропонується розробити закони для надання преференцій країнам-партнерам в рамках Післявоєнного Альянсу.

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У Верховній Раді 10 березня зареєстрували проект постанови про розроблення законодавчої бази для створення преференційних умов діяльності бізнесу країн-партнерів України в рамках Післявоєнного Альянсу 13067.

Ініціаторами проекту виступають народні депутат Олександр Ковальчук, Давид Арахамія, Данило Гетманцев, Галина Янченко, Микола Тищенко та інші.

Текст проекту на сайті поки не опублікували.

Разом з тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді також зареєстровані для прийняття доопрацьований законопроект про юрисдикційні імунітети іноземних держав та їх майна 7520-д та законопроект 9218 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту права власності Українського народу».

Зокрема, законопроектом 7520-д про межі юрисдикційного імунітету іноземних держав пропонується розширити повноваження РНБО, яка зможе включати і виключати держави з переліку спонсорів тероризму.

Законопроект передбачає, що іноземна держава, яка у будь-який час була визнана державою-спонсором тероризму згідно із законодавством України, не користується судовим імунітетом.

Автор: Наталя Мамченко

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