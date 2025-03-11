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Березень б'є температурні рекорди – за три дні у Києві зафіксували п'ять рекордів

07:00, 11 березня 2025
За багаторічними показниками температура повітря відповідає погоді кінця квітня, кажуть фахівці.
Березень б'є температурні рекорди – за три дні у Києві зафіксували п'ять рекордів
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У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ за три дні – з 7 по 9  березня – у столиці було зафіксовано аж п’ять температурних рекордів.

Зокрема, максимальна температура повітря 7 березня після полудня досягла 20,2 °С, що на 3,9°С вище ніж у 1995 році для цієї дати.

Максимальна температура повітря 8 березня після полудня досягла 18,8 °С, що на 1,1°С вище ніж у 2019 році для цієї дати. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 12,1°С.

«За багаторічними показниками така температура повітря відповідає погоді кінця квітня», - кажуть фахівці.

А максимальна температура повітря 9 березня після полудня досягла 20,0 °С, що на 2,7°С вище ніж у 1920 році для цієї дати. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 11,2°С.

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Київ

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